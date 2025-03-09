Трамп по-прежнему ожидает подписания сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Трамп после перепалки в Белом доме подтвердил, что ожидает сделки с Украиной

Дональд Трамп после перепалки в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил свою приверженность достижению соглашения с Украиной о редкоземельных металлах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, я так думаю», — отметил глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, ждет ли он возвращения Зеленского и подписания сделки.

После конфликта в Белом доме Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшего и заявил о своем желании наладить отношения с США, в том числе, путем сотрудничества в поиске путей мирного урегулирования.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обратил внимание на данный инцидент. Кроме того, Песков подчеркнул, что этот конфликт еще раз доказал правоту российского лидера, который говорил, что Киев не готов вступать в переговоры.

Ранее Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров.