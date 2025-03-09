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Глава РФПИ высказался о заявлении разведки ФРГ о затягивании конфликта на Украине

Глава РФПИ Дмитриев: затягивание конфликта на Украине опасно
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Миру нужен мир, а не «бесконечная война». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X, комментируя заявление главы Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каля об опасности заключения мирного соглашения на Украине до 2029 года для Европы.

«Те, кто затягивает конфликт, чтобы попытаться ослабить Россию, заблуждаются и опасны», — написал глава РФПИ.

Несколькими часами ранее экс-премьер Украины, депутат Рады Юлия Тимошенко обвинила Каля в желании продолжать конфликт на Украине. По ее словам, она не думала, что в ЕС заявят о соответствующих целях в отношении России и использовании Киева настолько открыто.

Накануне Каль заявил, что Россия якобы намерена проверить на прочность единство Запада, особенно в вопросе военной взаимопомощи НАТО. По его утверждению, в РФ якобы рассматривают возможность «проверки надежности 5-й статьи альянса» о взаимопомощи и взаимной обороне.

Ранее в Госдуме указали на нежелание Европы заканчивать конфликт на Украине.

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