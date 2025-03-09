Экс-премьер Украины, депутат Рады Юлия Тимошенко обвинила главу Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каля в желании продолжать конфликт на Украине. Об этом она заявила на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она обратила внимание на слова Каля о том, что Россия якобы «сможет использовать свои ресурсы для агрессии против Европы», если конфликт на Украине завершится ранее 2030 года.

«Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за «истощение» России ради безопасности в Европе?» — задалась вопросом бывший премьер Украины.

По ее словам, она не думала, что в ЕС заявят о соответствующих целях в отношении России и использовании Украины настолько открыто.

До этого Каль также заявил, что Россия якобы намерена проверить на прочность единство Запада, особенно в вопросе военной взаимопомощи НАТО.

В свою очередь министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер обвиняла Россию в ведении «гибридной войны» в Европе, не исключив прямой конфронтации Москвы с НАТО. Фезер говорила, что в своих действиях российский лидер Владимир Путин якобы «не испытывает угрызений совести». Отвечая на вопрос о рисках столкновения России с НАТО, она выразила надежду, что «порог для этого не будет преодолен».

Ранее в Госдуме указали на нежелание Европы заканчивать конфликт на Украине.