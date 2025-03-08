В Германии заявили о планах России проверить на прочность единство Запада

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия якобы намерена проверить на прочность единство Запада, особенно в вопросе военной взаимопомощи НАТО. Его слова приводит телеканал n-tv.

По его утверждению, в России якобы рассматривают возможность «проверки надежности 5-й статьи НАТО» о взаимопомощи и взаимной обороне.

«Мы очень надеемся, что это неправда и что нас не смутит эта проверка, но мы должны исходить из того, что Россия хочет проверить нас, проверить единство Запада», — сказал Каль.

Он не уточнил, о чем идет речь.

До этого министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер обвинила Россию в ведении «гибридной войны» в Европе, не исключив прямой конфронтации Москвы с НАТО. Фезер утверждает, что в своих действиях российский лидер Владимир Путин якобы «не испытывает угрызений совести». Отвечая на вопрос о рисках столкновения России с НАТО, она выразила надежду, что «порог для этого не будет преодолен».

Ранее в Госдуме указали на нежелание Европы заканчивать конфликт на Украине.