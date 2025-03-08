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В Госдуме указали на нежелание Европы заканчивать конфликт на Украине

Депутат Швыткин заявил, что Европа не хочет мира с Россией
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Европа не хочет мира с Россией, поскольку вложила очень много ресурсов в конфликт на Украине и намерена наращивать военный потенциал за счет его продолжения, чтобы нанести стратегическое поражение Москве. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Европа подчеркивает, что не заинтересована в мирном урегулировании украинского конфликта и предпринимает все, чтобы повысить градус его напряженности. Они хотят еще раз подтолкнуть Украину к продолжению боевых действий», — сказал Швыткин.

По словам парламентария, простые украинцы стали заложниками западных политиков, которые не стремятся к урегулированию конфликта, в который вложили очень много средств. Он считает, что Европа будет «поднимать свой ВПК» за счет продолжения конфликта.

До этого польский портал Do Rzeczy писал, что у Европы нет средств и сил, которые позволят ей вступить в прямое столкновение с Россией на равных, такая возможность есть только у США.

По мнению авторов, агрессивная риторика лидеров ЕС и намерение отправить войска на Украину может быть связана с планом по втягиванию Соединенных Штатов в войну с Россией. Журналисты затруднились найти другое объяснение, поскольку «надо быть идиотом, чтобы не знать, что Европа не способна провести такую военную операцию».

Ранее профессор заявил, что Украина превратилась в европейский Афганистан.

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