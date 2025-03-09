Основатель Pink Floyd заявил о непредсказуемости Трампа

Президент США Дональд Трамп «непредсказуем» и может принять решение о выходе страны из состава Североатлантического альянса. Об этом заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с РИА Новости.

«Возможно, что США выйдут из НАТО... Кто знает? Никто не знает, потому что Трамп довольно непредсказуем», — отметил он.

Уотерс подчеркнул, что к Трампу следует относиться «серьезно».

2 марта американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X выразил согласие с мыслью о том, что Соединенным Штатам пора выйти из НАТО и ООН.

В декабре прошлого года Трамп заявил, что Штаты могут покинуть НАТО, если другие страны — члены организации не будут выполнять свои финансовые обязательства. Позже стало известно, что американский президент рассматривает возможность «отказа от лидерства в НАТО» и настаивает на том, чтобы Великобритания и Франция взяли на себя больше ответственности за безопасность Европы.

Ранее в США раскрыли, что будет с НАТО при Трампе.