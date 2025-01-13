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В США раскрыли, что будет с НАТО при Трампе

Сенатор Риш: США при Трампе не выйдут из НАТО, а будут укреплять его
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Michael Kappeler/Global Look Press

Сенатор от Республиканской партии Джим Риш заявил, что во время президентства Дональда Трампа США не станут выходить из НАТО, а будут работать над укреплением Североатлантического альянса. Его слова приводит Fox News.

«Я думаю, что теперь все признают, что благодаря действиям России основатели НАТО были чертовски правы, что нам нужно встать и объединиться. Я не думаю, что кто-то мог подумать, что нам следует выйти из НАТО», — сказал Риш.

В то же время парламентарий заметил, что Вашингтон будет привлекать союзников к увеличению расходов на оборону. По его словам, придется «сделать больше» и страны Европы должны следовать примеру Соединенных Штатов, поскольку «им это действительно нужно».

До этого Дональд Трамп заявил, что будет добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Он отметил, что страны НАТО не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП.

Избранный президент добавил, что еще в период прошлого президентского срока ответил на запрос одного из европейских премьер-министров. Тот поинтересовался, окажут ли стране военную помощь, если она платит менее 2% ВВП на нужды НАТО. Ответ был отрицательным.

Ранее эксперт объяснил претензии США на Гренландию провалом на Украине.

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