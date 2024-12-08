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Трамп не исключил выхода США из НАТО

Трамп: США не покинут НАТО, если союзники будут исправно платить взносы

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Brian Snyder/Reuters

США могут покинуть НАТО, если другие страны — члены организации не будут выполнять свои финансовые обязательства. Такое заявление в ходе интервью для телеканала NBC News сделал избранный американский президент Дональд Трамп.

Журналисты поинтересовались у политика планами в отношении членства страны в Североатлантическом альянсе. Они хотели узнать, рассматривает ли будущий глава государства возможность продолжения работы в рамках военного блока.

«Если они (союзники США по НАТО. — «Газета.Ru») будут платить по счетам — абсолютно», — сказал избранный президент.

3 декабря член швейцарского парламента Жаклин Де Куатро заявила, что возможный выход США из НАТО приведет к ослаблению военного блока. По ее словам, победа Трампа на выборах главы государства привнесла дополнительную неопределенность в геополитическую ситуацию в мире. В то же время депутат обратила внимание, что создание союзов между государствами, которые западные державы считают тоталитарными, представляет угрозу для нынешнего глобального баланса.

Ранее журналисты сообщили, что Трамп может обойти закон, препятствующий выходу США из НАТО.

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