В США раскрыли страх Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, выбрав неправильную стратегию переговоров с США, завел себя в ловушку и теперь может лишиться власти. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Зеленский сейчас сталкивается с одним из самых политически опасных моментов», — говорится в публикации.

Газета уточняет, что после произошедшего скандала в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп принял решение отменить подписание сделки с Киевом по добыче полезных ископаемых. Кроме того, американский лидер приостановил военную поддержку и ограничил обмен разведданными.

WP уточняет, что стечение обстоятельств может позволить окружению Зеленского начать начать переговоры с его внутренними политическими соперниками. В результате лидерство политика может быть подорвано, поскольку его оппоненты поднимают вопрос о проведении выборов в военное время.

Незадолго до этого один из военнослужащих Вооруженных сил Украины в беседе с WP заявил, что Киеву необходимо продолжать воевать, чтобы добиться мира на своих условиях. По мнению собеседника агентства,

В свою очередь американское агентство Bloomberg утверждает, что после скандального визита Зеленского в Белый дом Трамп будет настаивать на скорейшем подписании сделки по полезным ископаемым Украины, однако к выдвинутым ранее условиям добавится требование о немедленном прекращении огня в зоне конфликта.

Ранее на Украине предупредили, что Зеленский попытается сорвать переговоры.