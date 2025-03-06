«Прекратите огонь. Немедленно». США выдвинут новые требования к Украине

После скандального визита в Белый дом Владимира Зеленского президент США Дональд Трамп будет настаивать на скорейшем подписании сделки по полезным ископаемым Украины, пишет Bloomberg. Однако к выдвинутым ранее условиям добавится требование о немедленном прекращении огня в конфликте с Россией. Переговоры Вашингтона и Киева на эту тему уже ведутся, делегации двух стран вскоре могут встретиться в Саудовской Аравии, куда на следующей неделе приедет и сам Зеленский.

Президент Дональд Трамп хочет связать предлагаемую сделку между США и Украиной по добыче полезных ископаемых с требованием к Киеву немедленно прекратить огонь в конфликте с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Эти дополнительные условия являются основной причиной, по которой соглашение об экономическом сотрудничестве США и Украины до сих пор не подписано, отмечает издание.

При этом и Трамп, и Зеленский публично давали понять, что после ссоры и срыва подписания сделки в Овальном кабинете Белого дома готовы вновь перейти к делу.

По информации Bloomberg, «сдвиг в переговорах» может произойти «в ближайшие дни»: делегации украинских и американских чиновников должны встретиться для обсуждения вопроса в Саудовской Аравии.

О том же сообщает и Axios: по данным издания, предстоящая встреча в Эр-Рияде была запланирована в среду во время телефонного разговора между помощником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Наконец, 6 марта планируемую встречу подтвердил и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По его словам,

переговоры США и Украины в Саудовской Аравии будут посвящены обсуждению сделки по урегулированию конфликта и перемирию на фронте.

Axios отмечает, что в состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. С украинской стороны делегацию возглавит глава офиса президента Андрей Ермак, об остальных участниках не сообщается.

Рассуждая о возможном прекращении огня, Bloomberg указывает, что «для прекращения боевых действий необходимо согласие как России, так и Украины». Однако признаков того, что Вашингтон подталкивает Москву к компромиссам, в публичной сфере пока не наблюдается.

Кризис отношений

Отношения Украины и США находятся в глубоком кризисе и подлежат значительному пересмотру, заявили вчера помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Очевидным поводом для этого стала случившаяся 28 февраля публичная ссора между президентом Владимиром Зеленским, президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Зеленского обвинили в неуважении к США, выпроводили из Белого дома, а подписание согласованной на тот момент сделки о доступе Соединенных Штатов к украинским полезным ископаемым было сорвано.

После этого США предприняли ряд шагов для «подталкивания» Киева к согласию с американскими условиями сделки и продвижения мирных инициатив президента Трампа. Так, 4 марта Вашингтон приостановил все военные поставки Киеву, а 5 марта Украина перестала получать от США разведданные, необходимые ей для ведения боевых действий.

Сегодня, 6 марта, агентство Reuters распространило новость о том, что США намерены уже в апреле отозвать право на временное проживание в США у 240 тысяч украинских беженцев, что приведет к их депортации. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт почти сразу опровергла эту информацию, назвала ее «фейком» и сообщила, что «на данный момент никакого решения не принято».

«Ставим на паузу»: США заявили о полном пересмотре отношений с Украиной США пересматривают все аспекты отношений с Украиной, заявил помощник американского президента... 06 марта 01:33

Что говорят в России

Российские власти неоднократно поясняли, что временное перемирие в конфликте с Украиной неприемлемо, а нужно стремиться к поиску дипломатического решения, способного обеспечить мир на длительную перспективу. 6 марта об этом в очередной раз напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». По его словам, России ничего чужого не нужно, но и свое она не отдаст.

«Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны», — сказал Путин.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конкретных переговоров по урегулированию на Украине пока не ведется и каких-либо документов на эту тему еще нет.

«Никаких переговоров еще в этом формате не начиналось. Никаких документов на столе нет. Фантазировать мы не будем», — заявила она.

По ее словам, обсуждать возможные варианты сейчас «просто контрпродуктивно», а кропотливая работа на эту тему будет вестись «не у микрофонов».