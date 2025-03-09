WP узнала о стремлении ВСУ продолжать воевать

WP: в ВСУ призвали продолжать бороться, чтобы добиться мира на своих условиях

Украине необходимо продолжать воевать, чтобы добиться мира на своих условиях. Об этом заявил один из военнослужащих Вооруженных сил Украины в беседе с The Washington Post.

«Украина должна продолжать бороться. Мы не можем сдаваться. <…> Мы должны добиться мира на наших условиях», — отметил военный ВСУ.

Кроме того, растут опасения, что требования Москвы по исключению возможности членства Украины в Североатлантическом альянсе и ослаблению ВСУ равносильны «не просто капитуляции, а полному унижению», добавил другой украинский военнослужащий.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Bloomberg утверждает, что после скандального визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом американский лидер Дональд Трамп будет настаивать на скорейшем подписании сделки по полезным ископаемым Украины, однако к выдвинутым ранее условиям добавится требование о немедленном прекращении огня в зоне конфликта.

Ранее в США заметили новое условие Путина на переговорах.