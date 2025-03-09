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В Раде предупредили, что Зеленский попытается сорвать переговоры

Нардеп Дубинский сообщил, что Зеленский попытается сорвать переговоры по Украине
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский предпримет попытку сорвать переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Вы спрашиваете — будет ли Зеленский срывать переговоры? Конечно, будет», — отметил он.

Дубинский обратил внимание на то, что власть для Зеленского является средством «выживания». Нардеп предположил, что действия президента Украины могут ограничиться «мелкими пакостями», поскольку окружение Зеленского «будет давить на него с целью заключения мира».

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Bloomberg утверждает, что после скандального визита Владимира Зеленского в Белый дом президент США Дональд Трамп будет настаивать на скорейшем подписании сделки по полезным ископаемым Украины, однако к выдвинутым ранее условиям добавится требование о немедленном прекращении огня в зоне конфликта.

Ранее Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».

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