Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швейцарии заявили, что США развенчивают миф о действиях России на Украине

Политик Меттан: США развенчивают миф о том, что СВО была неспровоцированной
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Администрация президента США Дональда Трампа развенчивает миф о том, что специальная военная операция России на Украине была неспровоцированной. Об этом заявил швейцарский политик Ги Меттан на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Все больше наблюдателей и новая американская администрация развенчивают этот миф и соглашаются с тем, что этой войны можно и нужно было избежать», — подчеркнул он.

Меттан рассказал, что сразу после начала СВО на Западе начал формироваться нарратив о том, что это была неспровоцированная война, которая разразилась безо всякой причины. Но СВО на Украине «провоцировалась десятилетиями», подчеркнул политик.

В качестве примера он привел, в частности, расширение Североатлантического альянса на восток и приглашение Украине в НАТО в 2008 году, госпереворот на Украине в феврале 2014 года и вооружение страны Западом вопреки Минским соглашениям.

В феврале президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что стремление включить Украину в Североатлантический альянс стало причиной конфликта на территории страны. Таким образом, американский лидер согласился с утверждением президента России Владимира Путина, который назвал желание Запада включить Украину в состав НАТО первопричиной конфликта.

Позже спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщил, что российские власти посчитали угрозой безопасности расширение НАТО на восток и решили положить этому конец.

Ранее Путин пообещал, что все задачи СВО будут решены.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами