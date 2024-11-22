Путин пообещал, что все задачи СВО будут решены

Россия сможет выполнить все задачи специальной операции на Украине, а безопасность страны будет надежно защищена благодаря мужеству людей, включая как солдат, так и разработчиков вооружений, таких как новейшая ракетная система «Орешник». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Министерства обороны, представителями оборонных предприятий и разработчиками ракетных систем, сообщает РИА Новости.

«Сегодняшняя военно-политическая ситуация в мире во многом определяется результатами конкуренции в сфере создания новых технологий, систем вооружения, развития экономики. Решающее значение, конечно же, принадлежит людям — мужеству тех, кто сражается на фронте, таланту и упорству тех, кто работает на заводах и в КБ, в научных центрах, на предприятиях, во всех отраслях экономики», — отметил российский лидер.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием «Орешника».