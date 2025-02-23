Утверждать, что конфликт на Украине был спровоцирован Россией, нельзя. Об этом в эфире CNN заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

«Война [на Украине] не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали русские», — сказал он.

По словам Уиткоффа, заявления о возможном членстве Украины в Североатлантическом альянсе спровоцировали Россию на ответные действия. Российские власти посчитали угрозой безопасности расширение НАТО на восток и решили положить этому конец, добавил спецпосланник.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, в республике насаждалась «ненависть и радикальный национализм», разжигалась вражда ко всему русскому. Западные элиты поставляли оружие Киеву, отправляли своих наемников и советников, готовили украинских военных к войне, чтобы устроить карательную акцию на Юго-Востоке. По словам Путина, в качестве целей были намечены как Донбасс, так и Крым, а также другие регионы России.

Российский лидер отметил, что дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость начать специальную военную операцию, подтвердило «поистине освободительный характер» СВО.

Ранее Путин упомянул Бога в ответ на вопрос о возможности завершения СВО в 2025 году.