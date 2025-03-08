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Миллиардер раскритиковал решение США вмешаться в конфликт на Украине

Миллиардер Сакс: США не должны были вмешиваться в украинский конфликт
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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Соединенным Штатам Америки не следовало вмешиваться в украинский конфликт. Об этом заявил советник президента США по науке и технологиям, миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«США никогда не должны были вмешиваться в [конфликт] на Украине», — отметил он.

Сакс подчеркнул, что выгоду извлек военно-промышленный комплекс, а деньги «прикарманивала» семья бывшего главы Белого дома Джо Байдена. Кроме того, Агентство США по международному развитию (USAID) «пользовалось незаконными доходами», добавил миллиардер.

В феврале президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что стремление включить Украину в Североатлантический альянс стало причиной конфликта на территории страны. Таким образом, американский лидер согласился с утверждением президента России Владимира Путина, который назвал желание Запада включить Украину в состав НАТО первопричиной конфликта.

Позже спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщил, что российские власти посчитали угрозой безопасности расширение НАТО на восток и решили положить этому конец.

Ранее стало известно, что USAID принимало участие в организации «майдана».

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