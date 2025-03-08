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Лидер Ирана отверг переговоры с Трампом

Лидер Ирана Хаменеи отказался вести переговоры с Трампом и обвинил США в эгоизме
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Reuters

Иран не будет вести переговоры с США, поскольку Вашингтон преследует только собственные интересы. Об этом заявил Верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи в ответ на письмо американского президента Дональда Трампа с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана, пишет Iran Insight.

«Иран не будет вести переговоры с теми, кого заботят лишь собственные интересы. Это предложение не ради мира, а ради навязывания собственной доминации. Иран, безусловно, не принимает таких требований», — сказал Хаменеи.

Накануне иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Иран не будет вступать в прямые переговоры с США, пока они продолжают политику максимального давления и угрозы в отношении Тегерана.

7 марта Трампсообщил, что направил письмо Хаменеи с предложением обсудить иранскую ядерную программу. По словам американского лидера, «Иран не должен получить ядерное оружие». Он выразил надежду на то, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном. Позже он пообещал Тегерану последствия, если он откажется заключать соглашение с Вашингтоном. Трамп при этом не уточнил, какие именно шаги может предпринять США, но подчеркнул, что Вашингтон не намерен мириться с нынешним положением дел в отношениях с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что не исключает военного метода решения вопроса с иранской ядерной программой.

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