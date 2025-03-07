Трамп перечислил пути решения иранского ядерного вопроса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не исключает военного метода решения вопроса с иранской ядерной программой, однако хотел бы урегулировать проблему путем диалога.

«Есть два пути — военный или сделка, и я предпочел бы сделку, потому что не хочу вредить Ирану. Мы можем заключить соглашение, которое будет столь же хорошим, как если бы мы победили военным путем», — сказал американский лидер.

При этом он признал, что с его подходом по Ирану могут согласиться не все американские чиновники.

До этого сообщалось, что Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Трамп подчеркнул, что «Иран не должен получить ядерное оружие», и выразил надежду на то, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном.

После этого иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Иран не будет вступать в прямые переговоры с США пока они продолжают политику максимального давления и угрозы в отношении Тегерана.

Ранее посол Ирана обсудил в МИД РФ урегулирование по иранской ядерной программе.