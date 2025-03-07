Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп перечислил пути решения иранского ядерного вопроса

Трамп: решить вопрос с ядерной программой Ирана можно военным путем
close
Win McNamee/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не исключает военного метода решения вопроса с иранской ядерной программой, однако хотел бы урегулировать проблему путем диалога.

«Есть два пути — военный или сделка, и я предпочел бы сделку, потому что не хочу вредить Ирану. Мы можем заключить соглашение, которое будет столь же хорошим, как если бы мы победили военным путем», — сказал американский лидер.

При этом он признал, что с его подходом по Ирану могут согласиться не все американские чиновники.

До этого сообщалось, что Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Трамп подчеркнул, что «Иран не должен получить ядерное оружие», и выразил надежду на то, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном.

После этого иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Иран не будет вступать в прямые переговоры с США пока они продолжают политику максимального давления и угрозы в отношении Тегерана.

Ранее посол Ирана обсудил в МИД РФ урегулирование по иранской ядерной программе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами