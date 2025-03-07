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В Иране прокомментировали заявиления Трампа о письме Тегерану

В МИД Ирана заявили, что пока не будут вступать в прямые переговоры с США
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PalSand/Shutterstock/FOTODOM

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Иран не будет вступать в прямые переговоры с США пока они продолжают политику максимального давления и угрозы в отношении Тегерана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Мы не вступим ни в какие прямые переговоры с США пока они продолжают свою политику максимального давления и свои угрозы», — сказал дипломат.

Заявление прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа о его письме Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Трамп подчеркнул, что «Иран не должен получить ядерное оружие» и выразил надежду на то, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном.

4 февраля президент Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран, но при этом выразил надежду на то, что Вашингтону не придется использовать это давление слишком часто.

Ранее в Кремле заявили, что Россия сделает все возможное для решения ядерной проблемы Ирана.

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