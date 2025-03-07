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Трамп направил послание верховному лидеру Ирана

Трамп заявил, что направил послание верховному лидеру Ирана Али Хаменеи
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что направил послание верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает ТАСС.

«Я отправил в четверг письмо иранскому лидеру, предпочел бы заключить сделку с Ираном», — сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox Business.

Трамп подчеркнул, что «Иран не должен получить ядерное оружие» и выразил надежду на то, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном.

4 февраля президент Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран, но при этом выразил надежду на то, что Вашингтону не придется использовать это давление слишком часто.

6 марта зампредседателя комитета нацбезопасности иранского парламента (Меджлиса) Аббас Могтадаи заявил, что Россия всегда принимает во внимание позицию своих союзников и в переговорах с США непременно будет учитывать интересы Ирана.

Ранее в Кремле заявили, что Россия сделает все возможное для решения ядерной проблемы Ирана.

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