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Премьер Словакии объяснил, почему Зеленскому выгодно продолжать конфликт на Украине

Премьер Словакии Фицо: Зеленского устраивает продолжение конфликта на Украине
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Nathan Howard/Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского устраивает продолжение украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.

«Устраивает Зеленского война? По моему мнению, да. Устраивает, потому что получает значительную финансовую помощь от некоторых стран, это и вопросов выборов, не нужны выборы, поскольку война», — сказал Фицо.

При этом он отметил, что на недавнем саммите ЕС в Брюсселе Зеленский сменил риторику и допустил возможность мирных переговоров.

7 марта депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что вести мирные переговоры с Зеленским нет смысла, поскольку он уже продемонстрировал, что не готов здраво смотреть на вещи. Что касается Европы, ей выгодно продолжение конфликта на Украине, подчеркнул он. Цель Евросоюза, по его словам, прежняя — ослабить Россию.

Накануне Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к «справедливому миру». Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом украинский лидер якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее политолог объяснил, почему Европа выбрала Зеленского, а не Трампа.

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Переговоры о мире на Украине
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