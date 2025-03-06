Политолог объяснил, почему Европа выбрала Зеленского, а не Трампа

Европа после скандала в Белом доме неспроста выбрала президента Украины Владимира Зеленского с его намерением продолжать конфликт, вместо американского лидера Дональда Трампа, настаивающего на мире. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал кандидат исторических наук, политолог Георгий Бовт. По его мнению, Брюсселю выгодно продолжение боевых действий.

«У Москвы остается меньше солдат, меньше танков, меньше пушек и так далее — вот как размышляют в Брюсселе. Соответственно, чем дольше ВСУ будут воевать, чем дольше мы, мол, будем воевать руками Украины против русских, тем лучше для нас, тем слабее станет Россия. Вот и весь нехитрый ход размышлений европейских властей», — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что у Евросоюза нет четкого понимания, каким должно быть завершение конфликта.

В начале марта помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что США пересматривают все аспекты отношений с Украиной. Эту же информацию подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Еще во вторник Вашингтон заблокировал поставки своей военной помощи Киеву, а в среду стало известно о прекращении предоставления разведывательной информации для ВСУ. Эти решения были приняты после дипломатического провала Зеленского на переговорах с Трампом 28 февраля.

Тем временем французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что «Россия на долгие годы стала угрозой для Франции и для всей Европы». По его словам, Москва «нарушает наши границы, чтобы устранять оппонентов», «воздействует на выборы в Румынии и Молдавии», «организует цифровые атаки на наши больницы», а также «пытается манипулировать нашим мнением с помощью лжи, распространяемой в социальных сетях».

Ранее сообщалось, что Франция и Британия намерены подготовить план по Украине в ближайшие дни.