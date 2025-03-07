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Гурулев: договариваться с Зеленским нет смысла

Депутат ГД Гурулев: Зеленский проявил себя как недоговороспособный лидер
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Alina Smutko/Reuters

Вести мирные переговоры с нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским нет смысла, поскольку он уже продемонстрировал, что не готов здраво смотреть на вещи. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«Единственный момент, который нам сегодня предельно понятен, — что Зеленский всем показал себя как недоговороспособный руководитель Украины. И, может быть, я ошибаюсь, но, скорее всего, договариваться мы будем с кем-то другим», — сказал парламентарий.

Что касается Европы, ей выгодно продолжение конфликта на Украине, добавил он. Цель Евросоюза, по его словам, прежняя — ослабить Россию.

Накануне Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к «справедливому миру». Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом украинский лидер якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее в США призвали Зеленского доказать серьезность намерений по конфликту на Украине.

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