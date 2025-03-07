В Госдуме раскрыли, почему ЕС сохраняет непримиримую позицию по отношению к РФ

Европа демонстрирует непримиримую позицию по отношению к России, несмотря на начавшиеся переговоры между Москвой и Вашингтоном, поскольку ей крайне невыгодно завершение конфликта. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. Цель Евросоюза прежняя — ослабить РФ, пояснил он.

«Россия тратит ресурсы, вот, объективно. Если она перестанет тратить ресурсы на СВО, эти ресурсы будут накоплены в приличном количестве», — сказал Гурулев.

По его словам, именно поэтому президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном размещении французских войск на Украине и призвал обсудить расширение ядерного зонтика на всю Европу.

5 марта Макрон выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Польши предложил увеличить численность войск на границе с РФ.