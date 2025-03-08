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В Турции высказались о возможном смягчении санкций США против РФ

РИА Новости: смягчение санкций CША против РФ позитивно сказалось бы на торговле
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Возможное смягчение американских санкций, введенных против РФ, позитивно отразилось бы на международной торговле и способствовало бы устранению проблем с банковскими переводами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в столице Турции.

«Конечно же, это (смягчение рестрикций США. — «Газета.Ru») позитивно бы отразилось на торговле, у нас, как вы заметили, есть проблемы с банковскими переводами», — сказал он.

При этом источник уточнил, что Анкаре неизвестны конкретные планы Вашингтона относительно пересмотра антироссийских санкций.

7 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация США намерена рассмотреть вопрос о смягчении санкций против РФ в сфере энергетики. По информации журналистов, чиновники Белого дома уже обратились с соответствующей просьбой в американское министерство финансов. В материале отмечалось, что Вашингтон решил пойти на такой шаг ради скорейшего прекращения огня в зоне украинского конфликта.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что верит в стремление российского лидера Владимира Путина достичь мирного урегулирования кризиса на Украине. Также он рассказал, что диалог с Киевом сопровождается большими сложностями по сравнению с взаимодействием с Москвой.

Ранее в Белом доме сообщили о наличии у американского лидера «кнута и пряника» для РФ и Украины.

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