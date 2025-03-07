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СМИ: администрация Трампа рассматривает смягчение антироссийских санкций

Reuters: Белый дом рассмотрит смягчение санкций против энергетики РФ
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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Белый дом рассмотрит смягчение санкций против России в сфере энергетики ради договоренностей по мирному урегулированию. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обратились в американское министерство финансов с просьбой изучить возможности снятия антироссийских санкций в сфере энергетики перед возможной встречей американского президента и президента России Владимира Путина.

Подготовительная работа в этом направлении, как утверждается, позволит Вашингтону быстро снять другие антироссийские санкции в том случае, если стороны конфликта на Украине придут к мирному урегулированию.

Также Дональд Трамп заявил, что действия России в условиях приостановки военной помощи Украине со стороны Вашингтона являются логичными и предсказуемыми.

Так он прокомментировал усиление обстрелов по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее в команде Трампа засомневались в легком урегулировании конфликта на Украине.

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