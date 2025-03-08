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Экс-советник Трампа не поверил в его угрозы ввести санкции против России

Экс-советник Болтон: Путин знает, что угрозы Трампа о санкциях абсолютно пустые
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Andrew Harnik/AP

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон счел пустыми угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против России. В интервью CNN он заявил, что и сам президент США, и российский лидер Владимир Путин это понимают.

«Он [Трамп] сделал это [озвучил новые угрозы в адрес РФ], пытаясь продемонстрировать хоть какой-то баланс, учитывая то, какие вещи он говорил о Зеленском и украинцах», – сказал Болтон.

Говоря о возможности введения новых санкций, Болтон заявил, что Москва уже давно успешно обходит все ограничения.

«Я думаю, Путин прекрасно понимает, что эта угроза была абсолютно пустой», – подытожил бывший советник Дональда Трампа.

7 марта Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию до момента достижения мира на Украине. Днем ранее американский лидер отмечал, что у Украины нет выбора в вопросе мирной сделки.

После этого газета The Hill написала, что президент США «наконец-то» начал оказывать хоть и небольшое, но давление на Россию, пригрозив очередными санкциями в адрес Москвы, в попытке привлечь ее за стол переговоров.

Ранее политолог раскрыл одно неудачное решение Трампа в отношении России.

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