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В США заметили, что Трамп «наконец-то» начал давить на Россию

The Hill: Трамп наконец-то начал оказывать давление на Россию
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп «наконец-то» начал оказывать хоть и небольшое, но давление на Россию, пригрозив очередными санкциями в адрес Москвы, в попытке привлечь ее за стол переговоров. Об этом пишет The Hill.

«Президент Трамп в пятницу заявил, что он рассматривает возможность введения дополнительных санкций и пошлин в отношении России , чтобы попытаться усадить Москву за стол переговоров о прекращении войны на Украине», — говорится в тексте.

В материале напоминается, что угрозы президента США в адрес России прозвучали за несколько дней до встречи между представителями американской администрации и украинскими чиновниками в Саудовской Аравии.

7 марта Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию до момента достижения мира на Украине. Днем ранее американский лидер отмечал, что у Украины нет выбора в вопросе мирной сделки.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к «справедливому миру». Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее экс-директор ЦРУ обвинил Трампа в шантаже Украины.

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