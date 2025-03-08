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Политолог раскрыл одно неудачное решение Трампа в отношении России

Политолог Джаралла: Трамп выбрал неудачный метод коммуникации в виде угроз РФ
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Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп выбрал крайне неудачный метод коммуникации с Россией в виде угроз ради достижения цели по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что риторика с угрозами в отношении России не работает. У Москвы есть свои «надежные аргументы» в виде успехов на поле боя, указал Джаралла.

Он также напомнил, что стремление к мирному урегулированию является главной целью. Желательно достичь мира за столом переговоров, однако «всегда нужно иметь и иные, не менее убедительные аргументы», подчеркнул аналитик.

7 марта Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию до момента достижения мира на Украине. Днем ранее американский лидер отмечал, что у Украины нет выбора в вопросе мирной сделки.

После этого газета The Hill написала, что президент США «наконец-то» начал оказывать хоть и небольшое, но давление на Россию, пригрозив очередными санкциями в адрес Москвы, в попытке привлечь ее за стол переговоров.

Ранее в США заявили об «эмоциональном шоке» Европы из-за действий Трампа.

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