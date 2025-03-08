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Экс-депутат Рады предрек скорое свержение Зеленского

Экс-нардеп Килинкаров предрек переворот в правительстве и свержение Зеленского
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Andrii Nesterenko/Reuters

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что на Украине началась подготовка к перевороту в правительстве, в ходе которого президента Владимира Зеленского отстранят от должности. Его слова приводит aif.ru.

«Страна готовится к выборам, Зеленского снимут. Будет переворот в Верховной Раде, снимут спикера [Руслана] Стефанчука и пойдут по пути урегулирования конфликта», — сказал Килинкаров.

По мнению бывшего депутата, партия «Слуга народа» без Владимира Зеленского и организаторы этого переворота сформируют конституционное большинство в парламенте Украины. Кроме того, согласно его рассуждениям, новым спикером Рады станет Юлия Тимошенко.

23 января депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский превращается в изгоя, которого никто не любит. По словам депутата, с Зеленским пора прощаться.

Ранее в Польше раскрыли главный просчет Зеленского.

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