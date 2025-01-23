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Депутат Рады заявил, что Зеленский становится изгоем

Депутат Дубинский: Зеленский становится изгоем, пора с ним прощаться
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Heiko Becker/Reuters

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский превращается в изгоя, которого никто не любит.

По словам депутата, с Зеленским пора прощаться.

«У Зеленского сейчас нарисовалась проблема посерьезней. Его никто не любит. Вчерашнее обожание, похлопывание по плечу, аплодисменты и красные дорожки уходят в прошлое. Вчерашний любимчик становится изгоем», — написал Дубинский.

Он добавил, что внутри Украины Зеленского считают вором, узурпатором и виновником будущего поражения, а за границей — упертым дураком, который тянет за собой весь мир в пропасть третьей мировой.

До этого Дубинский говорил, что Зеленский собирается добиться от Европы предоставления иммунитета, чтобы избежать ответственности за хищение финансовой американской помощи.

Дубинский подчеркнул, что Зеленский играет «в пламенного борца» лишь для того, чтобы «выторговать себе иммунитет от преследования». По его словам, «украдено так много», что любая страна Евросоюза примет Зеленского «с его миллиардами с распростертыми объятиями».

Ранее политолог предсказал судьбу Зеленского после завершения конфликта на Украине.

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