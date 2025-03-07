Зеленский рассказал, что в течение дня много раз созванивался с командой Трампа

Зеленский: весь день продолжается работа с командой Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в течение дня «на разных уровнях продолжалась наиболее интенсивная работа» с командой президента США Дональда Трампа. Соответствующее видеообращение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Много звонков — тематика ясна: мир как можно быстрее, безопасность как надежнее. Украина настроена максимально конструктивно», — заявил Зеленский.

Политик добавил, что Украина готова к миру как можно быстрее и якобы предлагает конкретные шаги по урегулированию конфликта.

Незадолго до этого Трамп заявил, что хочет прекратить огромные траты на помощь Украине, отметив, что экс-глава Белого дома «раздавал деньги, как воду». Глава Белого дома подчеркнул, что в отличие от Европы за свою помощь США ничего не получали взамен. Среди прочего президент США указал, что в Евросоюзе «понятия не имеют, как завершить украинский конфликт».

Также американский лидер указал, что Вашингтон прекратит помощь Киеву, если Украина не готова к урегулированию и подчеркнул, что выстраивать отношения с Киевом намного сложнее, чем с Москвой.

Ранее Трамп заявил, что верит в стремление Путина к достижению мира на Украине.