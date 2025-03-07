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Трамп заявил, что хочет прекратить огромные траты на Украину

Трамп о помощи Украине: Байден раздавал деньги, как воду
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет прекратить огромные траты на помощь Украине, отметив, что экс-глава Белого дома «раздавал деньги, как воду». Об этом глава Белого дома заявил в своем выступлении в Овальном кабинете, передает РИА Новости.

«Я хотел бы увидеть, можем ли мы прекратить эти огромные выплаты со стороны США. Байден раздавал деньги, как воду», — заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что в отличие от Европы за свою помощь США ничего не получали взамен. Среди прочего президент США указал, что в Евросоюзе «понятия не имеют, как завершить украинский конфликт».

28 февраля встреча президентов США и Украины в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Трамп упрекнул Владимира Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности к США, а также обвинил его в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

В том же месяце Киев отверг предложение Вашингтона о создании фонда на $500 млрд, который должен был компенсировать США помощь, оказанную Украине с начала конфликта с Россией. По информации источников Bloomberg, в ответ на план, включавший передачу США доли в украинских природных ресурсах, Киев выразил опасения по поводу потери контроля над стратегическими ресурсами, а также на тему недостаточных гарантий дальнейшей поддержки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал условие для прекращения помощи Украине.

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