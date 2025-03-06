В США заявили, что на встрече с Украиной будет обсуждаться полугодовое перемирие

На встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии будут обсуждать базу для урегулирования конфликта с Россией и шестимесячное перемирие, рассказал спецпосланник президента Штатов по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. <...> Идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня», — сказал Уиткофф.

6 марта агентство Bloomberg сообщило, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требует от Украины согласиться остановить огонь в обмен на возможность подписать сделку по разработке ресурсов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к «справедливому миру». Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее президент Польши раскрыл, в каком случае на Украине не будет европейских солдат.