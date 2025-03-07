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Индекс Мосбиржи упал на фоне заявления Трампа

Индекс Мосбиржи упал после слов Трампа о новых санкциях против России
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Global Look Press

Индекс Московской биржи в ходе торгов продемонстрировал значительное снижение. По данным на 17:17 мск индикатор находился на отметке 3235,03 пункта, однако уже к 17:26 мск опустился до 3160,45 пункта, потеряв 2,31%.

Падение котировок произошло на фоне заявления экс-президента США Дональда Трампа, опубликованного в соцсети Truth Social. Он сообщил о рассмотрении масштабных санкций против России, включая финансовые ограничения и введение пошлин, которые будут действовать до заключения соглашения о прекращении огня.

Портал Axios сообщил, что в последние дни «ярость Дональда Трампа усиливается» из-за продолжающегося противостояния между Россией и Украиной на фоне его попыток запустить мирный процесс. Axios уточняет, что это событие имеет большую важность, поскольку впервые с момента вступления в должность Трамп публично угрожает России, после того как сначала занял более мягкую позицию в отношении Москвы и одновременно раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Трамп в пятницу выступит с заявлением.

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