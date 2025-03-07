Трамп снова выступил с угрозами в адрес Канады

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести зеркальные пошлины на молочную продукцию и древесину из Канады, новые ограничения могут вступить в силу уже в пятницу, 7 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Можем это сделать сегодня, можем подождать понедельника-вторника», — сказал американский лидер в Белом доме.

Президент США подчеркнул, что Канада собирает 200% пошлины на молочную продукцию из США, а также на пиломатериалы. Трамп заявил, что не станет терпеть подобные подходы.

4 марта агентство Bloomberg сообщило, что США вводят таможенные пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн. По информации агентства, Белый дом наложил пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики.

В тот же день канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что США начали торговую войну против Канады. Премьер уточнил, что в рамках ответных мер Канада ввела тарифы в размере 25%.

В ответ на это Трамп пообещал, что США немедленно повысят пошлины для Канады, если она введет ответные меры.

6 марта Канада инициировала во Всемирной торговой организации спор с США из-за введения новых таможенных пошлин на канадские товары. При этом суть претензий и перечень товаров, затронутых пошлинами, не уточнялся.

Ранее Трюдо расплакался на пресс-конференции.