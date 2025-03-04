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Трамп заявил, что увеличит пошлины для Канады, если Оттава введет ответные меры

Трамп пригрозил Канаде увеличением пошлин, если она введет меры против США
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CNP/AdMedia/Global Look Press

США немедленно повысят пошлины для Канады, если она введет ответные меры. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Пожалуйста, дайте знать губернатору Канады (премьер-министру Джастину Трюдо), что если он введет ответную пошлину против США, наш тариф будет немедленно увеличен на такую же сумму!» — написал Трамп.

4 марта Трюдо заявил Соединенные Штаты Америки начали торговую войну против Канады. Трюдо уточнил, что в рамках ответных мер Канада ввела тарифы в размере 25%. Они затронут американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов (около $107,4 млрд). Также премьер отметил, что Оттава подала иски об урегулировании споров во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Утром 4 марта агентство Bloomberg сообщило, что США вводят пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн. По информации авторов, Белый дом наложил таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики. При этом на канадские энергоносители будут действовать пошлины в размере 10%.

Ранее Трюдо отверг возможность аннексии Канады Трампом.

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