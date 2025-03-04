Трамп заявил, что увеличит пошлины для Канады, если Оттава введет ответные меры

США немедленно повысят пошлины для Канады, если она введет ответные меры. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Пожалуйста, дайте знать губернатору Канады (премьер-министру Джастину Трюдо), что если он введет ответную пошлину против США, наш тариф будет немедленно увеличен на такую же сумму!» — написал Трамп.

4 марта Трюдо заявил Соединенные Штаты Америки начали торговую войну против Канады. Трюдо уточнил, что в рамках ответных мер Канада ввела тарифы в размере 25%. Они затронут американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов (около $107,4 млрд). Также премьер отметил, что Оттава подала иски об урегулировании споров во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Утром 4 марта агентство Bloomberg сообщило, что США вводят пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн. По информации авторов, Белый дом наложил таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики. При этом на канадские энергоносители будут действовать пошлины в размере 10%.

Ранее Трюдо отверг возможность аннексии Канады Трампом.