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Бородай: Зеленский «едет на велосипеде войны»

Депутат ГД Бородай: Киев будет продолжать эскалировать конфликт
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Brian Snyder/Reuters

Киев продолжит эскалировать конфликт, поскольку для украинского лидера Владимира Зеленского конец боевых действий предполагает и его собственный конец, причем, возможно, и физический. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы РФ Александр Бородай.

«Поэтому ему ни в коем случае нельзя делать шагов, которые каким-то образом будут направлены в сторону хоть какого-то мира. Он едет на велосипеде войны. Если этот велосипед вдруг остановится, он упадет», — подчеркнул парламентарий.

Депутат Госудумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в свою очередь отметил, что продолжение конфликта нудно и Европе. Цель ЕС, по его словам, прежняя — ослабить РФ.

Именно поэтому президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о возможном размещении французских войск на Украине и призывает обсудить расширение ядерного зонтика на всю Европу, указал Гурулев.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Москвой, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов. По словам российского лидера, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

5 марта Макрон выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-премьер Украины рассказал, на что готов Зеленский ради сохранения власти.

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