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Экс-премьер Украины рассказал, на что готов Зеленский ради сохранения власти

Экс-премьер Азаров: Зеленский готов подписать что угодно, чтобы сохранить власть
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Wolfgang Rattay/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский готов подписать «что угодно» ради сохранения за собой поста президента Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

«Ему надо опять заслужить лояльность Трампа. Он ее подорвал и теперь пытается вернуть. Отсюда покаянные посты, отсюда готовность на все. Он готов что угодно подписать, только бы сохранить пост», — подчеркнул он.

По словам бывшего премьера Украины, Зеленского в сложившейся для него ситуации после перепалки с президентом США в Белом доме беспокоит его положение.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что России нужен вариант мира, который обеспечил бы ей стабильное развитие и спокойствие.

24 февраля Путин говорил, что президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. По словам российского лидера, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в МИД рассказали, когда РФ назначит своего представителя для диалога по Украине.

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