США рассматривают Украину как пешку, которой можно пожертвовать

Соединенные Штаты рассматривают Украину как пешку, которой можно пожертвовать в целях избежания конфликта с Россией. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«(Для президента США. – прим. ред.) Америка — великая держава, на которую Россия не посмеет напасть, а Украина – пешка, которой можно пожертвовать», — говорится в сообщении издания.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки американского лидера и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

Кроме того, Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными. По настоянию Вашингтона поставлять Киеву информацию перестали и британцы.

Ранее компания из США заблокировала Украине доступ к спутниковым снимкам.