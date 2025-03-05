«ВСУ фактически ослепнут». США перестали делиться с Украиной данными разведки

Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте, сообщает Financial Times и целый ряд других западных изданий. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные перестанут и британцы. На Украине это отрицают и говорят, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями.

США прекратили обмен разведданными с Киевом, что может оказать значительное влияние на возможности украинских военных, сообщает Financial Times. В статье отмечается, что решение стало вторым ограничительным шагом после того, как накануне США приостановили поставки на Украину военной помощи. В течение всего времени конфликта с Россией предоставляемые со стороны США разведданные помогали Киеву атаковать российские цели на линии боестолкновения и в глубине территории РФ.

Информацию о временном прекращении передачи разведывательных данных Украине подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклиф, сообщил в соцсети Х корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс.

«США приостановили поставки оружия и разведданных на Украину по результатам встречи в Овальном кабинете», — сказал директор ЦРУ.

О том же пишет The Guardian — в публикации указано, что директор ЦРУ Рэтклиф сообщил о «паузе на военном и разведывательном фронтах» отношений с Украиной, которая необходима для «продвижения мирных переговоров» . При этом после достижения текущих целей (принуждения Киева к сделке по прекращению огня) обмен разведданными может продолжиться, а США «будут и дальше работать плечом к плечу с Украиной, чтобы противостоять агрессии».

Издание The Daily Mail добавляет, что по настоянию США Великобритания также прекратит делиться с Украиной разведданными.

«Все британские разведывательные агентства и военные подразделения получили приказ, прямо запрещающий делиться разведданными, полученными в США, ранее известными как «Rel UKR» — сокращение от «Releasable to Ukraine»,

— говорится в публикации.

При этом Bloomberg со ссылкой на представителей киевских властей отмечает, что «украинские власти по-прежнему получают разведданные от США», а «украинские спецслужбы не сталкивались с такой ситуацией [прекращения поступления разведданных]».

Неназванный украинский чиновник также сообщил Sky News, что обмен разведданными между США не прекратился полностью. Однако получаемые сведения уже не могут быть использованы для ударов вглубь территории РФ.

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На что это влияет

Получение Украиной разведданных от США «является отличительной чертой ее достижений на поле боя», отмечает телеканал CNN. Со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника в публикации говорится, что американская сторона «уже сократила количество разведывательных, наблюдательных и разведывательно-диверсионных полетов, которые могут повлиять как на наступательные, так и на оборонительные операции, включая противовоздушную оборону, поскольку Украина полагается на разведданные США для наблюдения».

Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой «Взгляд» пояснил, что Вооруженные силы Украины на основе американской информации о расположении российских радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов прокладывают достаточно сложные маршруты для своих беспилотников.

«Без подобной помощи со стороны союзников ВСУ фактически ослепнут. Спутник — это главный источник информации для Киева», — пояснил эксперт.

Кроме того, США могут наложить ограничения на передачу данных киберразведки и агентурных источников.

«Американцы проводят крупные кибероперации в отношении России. Они, бывает, крадут документы, различную информацию. Затем эти сведения широко используются в планировании операций», — отметил Кашин.

Получить эти сведения из других источников вряд ли получится. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что Великобритания, Франция и ФРГ «при всем желании» не смогут заменить США в сборе разведданных.

У самой Украины технических возможностей также не хватит: она располагает единственным спутником наблюдения «Сич-2-30», который не способен поставлять информацию в требуемых объемах и качестве.

«Аппаратура космического аппарата «Сич-2-30» дает изображение среднего пространственного разрешения — около восьми метров на пиксель. Этого недостаточно, например, для военных, которым нужны данные до одного метра на пиксель», — отмечал в беседе с DW научный сотрудник киевского Института космических исследований НАН Украины Алексей Парновский.