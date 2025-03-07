Компания из США заблокировала Украине доступ к спутниковым снимкам

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies лишила Украину доступа к своим спутниковым снимкам. Об этом пишет издание «Украинский милитарный портал».

Несколько пользователей сервиса рассказали в интервью изданию, что не смогли получить доступ к данным. Официальной причиной блокировки указывается запрет доступа «по административному запросу». Журналисты издания отметили, что отключение является следствием прекращения предоставления разведданных Украине со стороны администрации США.

В публикации подчеркивается, что ограничение на получение спутниковых снимков затронуло как правительство страны, так и частных пользователей.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

Кроме того, Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными. По настоянию Вашингтона поставлять Киеву информацию перестали и британцы.

Ранее в США назвали массовые увольнения в разведке «выстрелом в голову, а не ногу».