В МИД РФ раскритиковали Макрона за слова об урегулировании на Украине

Захарова: Макрон должен извиниться за ложь о попытках урегулирования на Украине

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует извиниться перед гражданами страны за ложь о его попытках урегулировать конфликт на Украине и судьбе Минских соглашений. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат посоветовала главе европейской республики провести в Елисейском дворце встречу с его предшественником Франсуа Олландом. По мнению Захаровой, политикам надо «поговорить по душам», если таковые у них есть.

«Наверное, тогда он (Макрон. — «Газета.Ru») услышит от Олланда то, что Олланд говорил на камеру публично. А именно — что он и не собирался, представляя Францию, реализовывать Минские соглашения», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что по завершении этой встречи нынешнему президенту Франции придется извиниться перед народом за вводящие в заблуждение высказывания.

5 марта французский лидер выступил перед гражданами республики по телевидению и сделал ряд заявлений, касающихся Москвы. В частности, Макрон обвинил руководство РФ в нарушении Минских соглашений и предупредил о «российской угрозе» всему миру. Также он осудил позицию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и анонсировал начало дискуссии, касающейся использования ядерного оружия Франции для обеспечения безопасности европейских стран. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ выступили с предупреждением в адрес Макрона из-за его слов о «российской угрозе».