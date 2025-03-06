В Кремле назвали конфронтационным заявление Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление президента Франции Эммануэля Макрона носит конфронтационный характер.

«Что мы имеем де-факто. Имеем выступление президента Франции весьма конфронтационное», — сказал Песков.

По его словам, Макрон «имеет в виду разместить контингент на Украине после прекращения огня».

«То есть речь идет о конфронтационном размещении эфемерного контингента. Может ли Россия на это согласиться? Можно повесить вопрос в воздухе», — отметил представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что заявления Макрона об угрозе со стороны РФ не могут восприниматься как слова главы государства, думающего о мире.

5 марта французский лидер выступил перед гражданами республики по телевидению и сделал ряд заявлений, касающихся РФ. В частности, Макрон обвинил российские власти в нарушении Минских соглашений и предупредил о «российской угрозе» всему миру. Также он осудил позицию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и анонсировал начало дискуссии, касающейся использования ядерного оружия Франции для обеспечения безопасности европейских стран. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова заявила, что Макрон должен извиниться за ложь о попытках урегулирования на Украине.