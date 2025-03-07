Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным

Макрон заявил, что готов к диалогу с Путиным в подходящий момент

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к диалогу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с [украинским лидером Владимиром] Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент. <...> Так что ответ на этот вопрос — да», — сказал Макрон.

Французский лидер добавил, что перед контактами с главами государств должны пройти встречи переговорщиков.

5 марта Макрон выступил с обращением к согражданам. Глава государства заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Французский лидер напомнил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

В ходе своего выступления Макрон также обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Французский лидер подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее в постпредстве РФ сравнили обращение Макрона с Фултонской речью Черчилля.