Макрон заявил о «российской угрозе»

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Об этом он заявил в эфире французских телеканалов.

Макрон утверждает, что Франция не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также французский президент осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«США, наш союзник, изменили свою позицию по этой войне, меньше поддерживают Украину и оставляют сомнения относительно того, что будет дальше. Наша безопасность и наше благосостояние стали более неопределенными, и следует сказать: мы вступаем в новую эру», — заявил Макрон.

До этого британский премьер Кир Стармер заявил, что к работе над мирным планом для Украины могут привлечь еще одну или две страны, после чего документ планируют обсудить с руководством США. Британский премьер выделил три обязательных условия мира, в числе которых — «сильная Украина». О чем еще говорил Стармер — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что российской стороне нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время, для того, «чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом». России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, заключил российский лидер.

Ранее Орбан заявил, что хочет узнать у Макрона, насколько разумны действия Евросоюза.