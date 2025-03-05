Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон заявил о «российской угрозе»

Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе»

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Об этом он заявил в эфире французских телеканалов.

Макрон утверждает, что Франция не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также французский президент осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«США, наш союзник, изменили свою позицию по этой войне, меньше поддерживают Украину и оставляют сомнения относительно того, что будет дальше. Наша безопасность и наше благосостояние стали более неопределенными, и следует сказать: мы вступаем в новую эру», — заявил Макрон.

До этого британский премьер Кир Стармер заявил, что к работе над мирным планом для Украины могут привлечь еще одну или две страны, после чего документ планируют обсудить с руководством США. Британский премьер выделил три обязательных условия мира, в числе которых — «сильная Украина». О чем еще говорил Стармер — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что российской стороне нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время, для того, «чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом». России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, заключил российский лидер.

Ранее Орбан заявил, что хочет узнать у Макрона, насколько разумны действия Евросоюза.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами