В постпредстве РФ сравнили обращение Макрона с Фултонской речью Черчилля

Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к согражданам было похоже на неуклюжую копию Фултонской речи экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети X.

«Европейская группа поддержки Украины сейчас производит несколько печальное впечатление, не правда ли?» — написал дипломат.

Черчилль произнес Фултонскую речь 5 марта 1946 года. В ней экс-премьер Британии предложил создать англо-американский союз для борьбы с «мировым коммунизмом во главе с Советской Россией». Это событие считается началом холодной войны.

5 марта Макрон выступил с обращением к согражданам. Глава государства заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Французский лидер напомнил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

В ходе своего выступления Макрон также обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Французский лидер подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее Путин сделал заявление о Наполеоне после слов Макрона.