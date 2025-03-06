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Медведев призвал изучить опыт арабов и американцев в миграционной политике

Медведев: РФ должна использовать лучший мировой опыт в миграционной политике
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Россия должна использовать лучший мировой опыт в миграционной политике — включая опыт арабских стран и Соединенных Штатов. Об этом на странице в социальной сети »ВКонтакте» пишет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он принял участие в обсуждении мер по усилению контроля в сфере трудовой миграции на площадке Совбеза. По словам Медведева, в текущей критической ситуации Россия должна принять во внимание пример арабских стран в упорядочивании миграции. Также Медведев указал на энергичные действия Вашингтона в этом вопросе.

«Поэтому и мы в своей работе должны использовать все те лучшие — включая и мировые — практики, которые существуют в этой сфере», — заявил Медведев.

При этом появился проект постановления губернатора региона Георгия Филимонова о том, что в Вологодской области собираются снова разрешить мигрантам работать на стройках.

Ранее в России призвали искать новые страны для завоза мигрантов.

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