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Стали известны детали предстоящей встречи США и Украины в Саудовской Аравии

Axios: в Эр-Рияде представители США и Украины обсудят усилия по прекращению огня
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Николай Лазаренко/РИА Новости

Делегации США и Украины в среду, 12 февраля, проведут в Эр-Рияде встречу, в ходе которой обсудят усилия по достижению прекращения огня. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на источники.

В состав американской делегации войдут госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и советник лидера США по национальной безопасности Майк Уолтц. Делегацию Украины возглавит глава администрации президента страны Андрей Ермак.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе пройдет встреча украинской и американской делегаций. По его словам, будущие переговоры должны быть «содержательными».

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с Зеленским. По словам собеседника канала, одним из чиновников, участвовавших в тайных переговорах, был спецпредставитель американского лидера по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Ранее в Белом доме захотели, чтобы Зеленский убрал мешающих переговорам чиновников.

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