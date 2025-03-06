Делегация США встретится с представителями Украины в Саудовской Аравии

Fox News: делегация США 11 марта отправится в Эр-Рияд для встречи с украинцами

Делегация США во вторник, 11 марта, отправится в Эр-Рияд для встречи с украинцами, в том числе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В состав делегации войдут госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и советник лидера США по национальной безопасности Майк Уолтц, сообщила в социальной сети X журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе пройдет встреча украинской и американской делегаций. По его словам, будущие переговоры должны быть «содержательными».

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с Зеленским. По словам собеседника канала, одним из чиновников, участвовавших в тайных переговорах, был спецпредставитель американского лидера по вопросам Украины и России Кит Келлог.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Представители России и США провели встречу в Стамбуле 27 февраля. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Ранее Лавров рассказал о переговорах России и США в Эр-Рияде.